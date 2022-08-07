Son dakika... Demokrat Partisi Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında ise Enginyurt, Şimşekin üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurtun ardından bu kez DPli vekilin koruması Latif Şimşeki darp etti. Enginyurt ve korumasının saldırısı sonrası Latif Şimşek Şişli Emniyetine giderek saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine iki şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.