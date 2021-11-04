Cemevleri için yeni düzenleme geliyor! Bakanlık raporu hazırladı... / 04.11.21

Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Bin 585 cemevini ziyaret ederek hazırlanan kapsamlı çalışmayı görüştük açıklaması sonrası gözler AK Partinin yapacağı çalışmaya çevrildi. Alevi Raporu, yeniden düzenlenecek çalıştaylarla güncellenirken, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da bir rapor hazırladı. Cemevlerine ibadethane statüsü vermekten kaçınılmayacağı raporda yer aldı. AK Parti kaynakları Cemevleri için Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir Alevi Cemaati Başkanlığı kurulmasının değerlendirilebileceğini de bildirdi.