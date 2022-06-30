Cengizhan Taşkıran: Âşık olduğum üniformayla millete kurşun sıktılar / 30.06.22

Son dakika haberi: FETÖnün 15 Temmuz darbe girişiminde, Beşiktaş Balmumcudaki SABAH-atv binası önünde büyük bir mücadele vererek, milli iradenin sesinin bütün dünyaya yayılmasında kritik bir rol oynayan isimlerin başında gelen Cengizhan Taşkıran, o gece yaşadıklarını anlattı. Korkum ölmek yada yaralanmak değildi diyen Cengizhan Taşkıran, Evladınızın size silah doğrulttuğunu düşünün. Karşındaki senin aşık olduğu üniforma. Türk askerinin üniformasını giymiş insanların millete kurşun sıkmasıydı asıl zoruma giden. Allah bunu hiçbir millete yaşatmasın. dedi.