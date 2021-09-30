Cep telefonu fiyatlarına KDV ayarı: Bu kategoride KDV yüzde 1'e indirildi / 30.09.21

Sabah

Son dakika haberleri: Cep telefonu ürünlerinde makul fiyatlara alımlar yapmanın bir alternatifi bulundu. Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarının KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yılın ilk dönemlerinde, kullanılmış cep telefonlarının ekonomiye kazandırılması ve güvenli bir şekilde kullanılması amacıyla; sertifikalandırılması, yenilenmesi ve satışa sunulması için ’İş Yerleri - Cep Telefonu (ikinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar’ standardını yayımlamıştı. Ticaret Bakanlığı'ndan haziran ayında yapılan açıklamada ise kullanım ömrünü tamamlamayan ikinci el teknolojik ürünlerin tekrar ekonomiye kazandırılması için "yenileme merkezi" olarak ilk yetkiler verildiği belirtilmişti.