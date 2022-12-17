17-25 Aralık darbe girişimi sırasında Fetullahçı Terör Örgütüne yargı içerisinden ilk tepkiyi veren Cumhuriyet Savcısı olarak tarihe geçen Mehmet Demir, darbe girişiminin 9. yıldönümünde o dönem adliyede yaşananları SABAHa anlattı. Şu anda İstanbulda Cumhuriyet Savcısı olarak görevine devam eden Demir, örgütün 2012den itibaren hükümet aleyhinde konuşmaya ve açıktan cephe almaya başladığına dikkat çekerken, bu tarihten hemen sonra FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Özün Kılıçlar çekildi, kılıç kan görmeden kınına girmemeli diye pervasızca konuştuğunu dile getirdi.