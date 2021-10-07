Çevre Bakanlığı çöp kutularına savaş açtı! Odalardan kalkıyor / 07.10.21

Sabah

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürüyen ve tüm dünyaya örnek olan Sıfır Atık Projesi'nde Türkiye yine dünyaya örnek olacak yeni bir çalışmaya hazırlanıyor. Özellikle çalışma ortamlarında her bir kişinin yanı başında bulunan ve herhangi bir ayrıştırmaya gitmeden kullandığı çöp kutuları ofislerden kalkacak. İşyerlerinde ortak alanlara ayrıştırma kutuları konulacak ve böylece plastik, kağıt ve organik çöpler işyerlerinde ayrıştırılacak.