CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin'den büyük skandal! / 09.09.21

Sabah

CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına zorla fotoğrafını astıran, Suriye konferansında konuşma yapmamasına rağmen konuşma yapmış gibi fotoğraf çektiren CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin yeni bir skandalla gündemde. Şahin bu kez ailesiyle birlikte Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Şahin'in oğlu Ege Şahin, sürücüsü olduğu aracı polislerin üzerine sürerek polislerle tartıştı. Yaşanan tartışma sonrası karakola götürülen milletvekili Şahin, aracı oğlunun kullandığını, polislere aracın milletvekili aracı olduğunu söylediklerini fakat bu sırada polis memurunun zorluk çıkarttıklarını ileri sürdü.