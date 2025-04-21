CHP’deki kişisel istikbal kavgalarını, yolsuzlukları, şaibeleri meydanlarda slogan atarak örtbas etmeye çalışan Özgür Özel, partisinde belediyeleri bile kontrol edemez hale geldi. Borçları yüzünden personel maaşlarını ödeyemeyen, bu durumu da büyük bir pişkinlikle ‘yarısı peşin yarısı sonra’ diye duyuran CHP’li belediyelerde grev nedeniyle hizmetler durdu. Çiğli’de toplanmayan çöpler sokaklara saçıldı. Karabağlar ve Konak’ta işçiler de anlaşma olmazsa hafta başı greve gidecek. Vatandaşlar, sokakların pislik içinde kalmasına isyan ediyor