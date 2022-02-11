CHP, Bilecik'e kabusu yaşatıyor! Önce paraları sömürdüler şimdi de halkın sağlığına göz diktiler / 11.02.22

Rüşvet ve rant skandallarıyla gündemden düşmeyen CHPli Bilecik Belediyesinde bu kez de halk sağlığı skandalı yaşandı. Kentte 15 gün kadar önce, çoğunluğu lise öğrencisi birçok kişide mide bulantısı ve kusma şikâyetlerinin baş göstermesi üzerine harekete geçen İl Sağlık Müdürlüğü, Anadolu Lisesinin içme-kullanma ve su şebeke sisteminden numuneler alarak inceletti. Laboratuvarlardan gelen analiz sonuçlarında ise, suda kaliform bakteri ve e.coli kirliliği tespit edildi. Belediyenin, şebeke suyunu mikroptan arındıran klorlama makinelerini çalıştıramadığı belirlendi.