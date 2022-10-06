CHPli Avcılar Belediyesinden aldığı ihalelerde usulsüzlük yapmakla suçlanan FETÖnün belediyeler imamı Erkan Karaarslanın marifetleri, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesiyle bir kez daha gözler önüne serildi. Ülke genelinde Erkan Karaarslan suç örgütünün kontrolündeki firmaların 80 ihale aldığı, bu ihalelerden 75ine sadece Karaarslanın kontrolündeki firmaların katıldığı belirtildi. FETÖ imamıyla birlikte hareket eden belediye görevlilerinin birlikte idareyi zarara uğrattıkları kaydedildi.