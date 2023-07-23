CHP ile Halk TV arasındaki sözleşmenin feshedilmesi ardından Halk TV ekranlarında ilginç gelişmeler yaşanmaya başlandı. Halk TV’de Bengü Şap Babaeker’in sunuculuğunu yaptığı programa konuk olan ve CHP’ye yönelik eleştirilerini çok sert bile getiren DW Türkçe İstanbul Koordinatörü Bülent Mumay’a sunucu tarafından laf sokarcasına bir soru aktarıldı. Kısa süreli ortamın gerilmesine neden olan soru bir gerçeği de ortaya çıkardı. Bülent Mumay’ın eşinin iki hafta önce CHP’nin sosyal medya koordinatörü yapıldığı ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in çalışma arkadaşı olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar…