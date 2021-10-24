CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?" / 24.10.21

Sabah

Açılış töreni için gittiği Karabağlar'da Türkiye'deki sorunları çözme vaadinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine şikayette bulunan vatandaşlara sert ifadelerle yanıt verdi. Mahalle sakinlerinden birinin kentsel dönüşüm çalışmaları bitirilmediği için yıllardır yeni evlerine geçemedikleri söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu "Gidin müteahhit bulun, gelsin ihaleye girsin." dedi. Eray Uslu isimli vatandaş "Yani vatandaş kendi işini kendi çözsün. Bu söylenecek kelime mi?" karşılığını verdi.