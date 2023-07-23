CHP, Halk TV ile olan tüm sözleşmelerini feshetti. CHP ile Halk TV arasında yapılan anlaşma tek taraflı olarak fesih edildi, kanal ile ilişkiler sona erdi. CHP ile Halk TV arasındaki protokol ortaya çıkınca sosyal medyada tartışmalarda ardınca geldi. Yılmaz Özdil fesihname belgesi için Türk basın tarihinin en hazin belgesi olarak yorumladı. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise CHP’nin tek taraflı fesih kararı sonrasında sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise “Taviz vermeyeceğiz!” mesajı verdi. Mahiroğlu’nun objektif habercilik vurgusuna ise vatandaşlar tepki gösterdi. İşte o açıklama…