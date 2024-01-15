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CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan... / 15.01.24

CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan... / 15.01.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

CHP ile ne konuştular? DEM itiraf etti: Asıl gündem Öcalan... / 15.01.24

Sabah 00:48
02

MİT'ten Metina'ya nokta operasyonu: PKK'nın sözde sorumlusu etkisiz hale getirildi / 15.01.24

Sabah 01:02
03

İstanbul’da dönüşüme CHP engeli / 15.01.24

Sabah 01:26
04

Ankara’da altyapı çilesi vatandaşı bezdirdi / 15.01.24

Sabah 00:53
05

Fergio House’un mucidi eski uzman çavuş çıktı / 15.01.24

Sabah 01:28
06

78 ilde “MERCEK-9” operasyonu: 2 binden fazla gözaltı / 15.01.24

Sabah 01:26
07

Emeklinin refah payında son dokunuş Başkan Erdoğan’dan / 15.01.24

Sabah 01:37
08

Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar / 15.01.24

Sabah 01:41
09

Evlat edinen kadınlara 6 yıl erken emeklilik / 15.01.24

Sabah 02:35
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