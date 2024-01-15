Geçtiğimiz günlerde PKKnın siyasi kolu DEM Parti eş başkanlarını CHP Genel Merkezinde misafir etti. CHP, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhanı kırmızı halıyla karşıladı.Özel, görüşme sonrası yapılan ortak açıklamada yerel seçimler için yapılacak ittifakı açık açık itiraf etti ve İlişkilerimizi şeffaf bir şekilde sürdüreceğiz! dedi. CHP-DEM görüşmesine ilişkin PKK yayın organına açıklamalarda bulunan DEM Parti Eş Başkan Yardımcısı Tayip Temel, görüşmede asıl gündemin terör örgütü elebaşı Öcalan ve tecrit olduğunu söyledi