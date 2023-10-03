CHP İstanbul İl Başkan adayı Özgür Çelikin, ağabeyi ile birlikte Taksim Balo Sokakta Machine isimli bir bar işlettiği ortaya çıktı. SABAHın ulaştığı detaylara göre; eşcinsel dostu olan barın resmi kayıtlarının Özgür Çelikin ağabeyinin üzerine yapıldığı ancak Özgür Çelikin her gece mekana gidip kontrollerde bulunduğu öğrenildi. Çelikin İstanbul İl Başkan adayı olmasının ardından parti içinden bazı isimler, CHPnin LGBT açılımı için işte değişimin adayı yorumlarında bulunurken, mekanın 2018de kapatıldığı bilgisi edinildi.