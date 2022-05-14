CHP kulisleri hareketlendi! Canan Kaftancıoğlu'nun yerine yeni il başkanı kim olacak? Kaftancıoğlu 'kanka'sını önerdi... / 14.05.22

Son dakika haberine göre; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğluna 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay ceza Yargıtay tarafından onandı. Onama kararıyla birlikte Kaftancıoğlu’na siyasi yasak da getirildi. Kaftancıoğluna getirilen siyasi yasak sonrası CHP kulisleri, Yeni İstanbul İl Başkanı kim olacak? sorusunu tartışmaya başladı. Canan Kaftancıoğlundan rahatsız olan kesim kendi adaylarını İstanbula atamanın peşine düşerken, Kaftancıoğlunun koltuğu bırakmaya niyeti olmadığı ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Canan Kaftancıoğlunun kendisinin yerine kankası olan ismi önerdiğini ve gölge başkanlık planı yaptığını yazdı. İşte Övürün, Kaftancıoğlu gölge başkan başlıklı yazısı...