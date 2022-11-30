CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti CHP medyasını da ikiye böldü. Fatih Portakal, Altılı Masanın adayı net bir şekilde, %99.9 Kemal Kılıçdaroğlu. dedi. CHPli Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu yakın çevresine; Aralık ayında ibre bana dönecek, cumhurbaşkanı adayı olacağım. diyor. ifadeleri ile İmamoğlunun çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yine CHPnin fonladığı Tele 1in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Ekrem Bey ve Mansur Bey aday olmadıklarını ilan etmeli ve bu anket rezaleti bitmeli. dedi. Yine Canan Kaftancıoğlu ile kavga eden İmamoğlunun belediye bünyesinde kendisine yakın bir il teşkilatı kurduğu da belirtiliyor.