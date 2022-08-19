Tele 1, Halk TV ve KRTnin, CHPli belediyelerden beslendiği yönündeki açıklamalarıyla gündemi sarsan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dün de twitterdaki bir sohbet odasından muhalefet medyasının iç yüzünü deşifre etmeye devam etti. İnce, Belediye beslemeli bir medya olamaz. Bunlar yolsuzlukları ortaya çıkartamaz. Sol havuz medya Türkiyenin durumlarını anlatmıyor. dedi. Konuyu SABAHa değerlendiren isimler Yerli ve milli medyayı itibarsızlaştırmak isteyenlerin itibarsız olduğu ortaya çıktı şeklinde konuştu