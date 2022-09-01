Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin önünde verdiği pozlarla gündeme gelen İlkay Akkaya, CHP’li Belediyelerin gözdesi oldu. CHP’li Edremit ve Burhaniye Belediyeleri, el üstünde tutukları Akkaya’yı sahneye çıkardı. Edremit Belediyesi eski başkan yardımcısı ve Belediye Meclis üyesi CHP’li Tümdeniz Çelebi, sahnede eğilerek Akkaya’ya çiçek takdim ederken, Burhaniye Belediye Başkanı CHP’li Ali Kemal Deveciler ise sahneye çıkarak PKK sempatizanı İlkay Akkaya’ya eliyle kalp işareti yaptı.