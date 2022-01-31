CHP yandaşı gazeteciler sessizliğe büründü! / 31.01.22

CHP İstanbul Gençlik Kollarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Boğaza nazır lüks bir otelde videolu açıklamasını çektiğine dair fotoğraf karesini ifşa etmesi sonrasında vatandaşlar Kılıçdaroğlu’na tepki gösterirken, CHP yandaşı gazeteciler ise sessizliğe büründü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun lüks yemeği, Murat Ongunun yarım milyonluk tatili gibi arka arkaya gelen skandallara CHPye yakın Uğur Dündar, Ayşenur Arslan, Merdan Yanardağ, Özlem Gürses, İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Can Ataklı ve Soner Yalçın gibi isimlerden sosyal medyada çıt yok! İşte ayrıntılar: