CHP'de 4 kadına taciz şokunda flaş gelişme; Taciz sonrası baskı! / 16.11.21

SABAHın ortaya çıkardığı CHPdeki SERİ TACİZ skandalına ilişkin yeni son dakika haberleri de gelmeye başladı. Edinilen son bilgilere göre CHPli Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinçin taciz ettiği mağdurlar ve tanıklara, kız kardeşi ve babası ile birlikte, ifadelerini geri almaları için baskı yaptığı ortaya çıktı. CHPli başkanın işe alım karşılığında cinsel ilişki istediği, üçüncü şahıslara kadınların fiziğiyle ilgili İşte böyle olmalı gibi çok konuşulacak ifadeleri ortaya saçıldı. İşte tacize uğrayan isimlerin şikayetlerini çekme sürecine ilişkin çarpıcı bilgiler ve son dakika haberinin ayrıntıları...