CHP'de büyük hesaplaşma: "Kemal Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek istiyorlar" / 31.01.22

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlunun sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajlardaki iftira ve yalanlar bir bir duvara toslarken, dün gece paylaştığı videoda geceliği 100 bin lira olan bir otelde kaldığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlunun çizmeye çalıştığı sözde halktan biri imajı yine çuvallarken, otel odasındaki paylaşımın CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından ifşa edilmesi, parti içerisindeki çatışmaların bir sonucu olarak yorumlandı. AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir de AHaber canlı yayınında, Kılıçdaroğlunun partiyi sol/marjinal bir çizgiye getirdiğini bunun da ciddi bir rahatsızlık oluşturduğunu ifade ederek, CHPliler artık Kemal Kılıçdaroğlunu tasfiye etmek istiyorlar ama henüz buna güçleri yetmedi. dedi.