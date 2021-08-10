CHP'de görülmemiş kin! Kreş çağındaki çocuktan intikam / 10.08.21

Sabah

CHP'de akılalmaz son dakika gelişmesi... CHP’li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Aynı ekmeği paylaştık” dediği eski CHP’li arkadaşı Metin Bağcı’nın oğluna bile tavır aldı. Çocuğun belediye kreşine alınmasını yasakladı. Bursa'da bir dönem CHP'li olan ancak daha sonra Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nde siyaset yapmaya devam eden Metin Bağcı, oğlunu Mudanya Belediyesinin kreşine yazdırmak istedi. Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz ise, bir dönem yakın dost olduğu Bağcı'nın oğlunun üstünü bir kalemde silerek kreşe almadı.