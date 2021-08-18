CHP'de işler karıştı: Belediye başkanı genel merkeze rest çekti / 18.08.21

Sabah

Çanakkale’de CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’e kumpas kurarak, hakkında gazetelere haber yaptırdığı iddia edilen Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Ünüvar’ın eşi Cengiz Ünüvar’ın partiden ihraç edilmesinin ardından CHP’de işler karıştı. Yardımcısı Ünüvar’a sahip çıkan Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, düzenlediği basın toplantısında genel merkeze rest çekip “ön seçim” vurgusu yaptı. Gökhan, “Fitneyi, yalanı bırakın. Bir susun. Ben atadım ben alırım.” dedi.