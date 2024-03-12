İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlunun danışmanı olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in para destelerini sayarken çekilen görüntüleri kamuoyunun gündemine oturdu. CHP, para trafiğine bağış süsü vermeye çalışırken, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, algı operasyonlarına tek tek yanıt vererek, gerçekleri açıkladı. CHP İstanbul İl Başkanlığı ise görüntülerin 2019 yılına ait olduğunu ve il başkanlığı binasında kaydedilmediğini savundu. CHPnin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek ise CHPnin açıklamasını ve paylaşılan tutanağı Paçavradan ibaret düzmece belge olarak nitelendirdi. Skandal görüntüler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gerçeğin aydınlatılması için soruşturma başlattı.