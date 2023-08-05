CHP’de seçim sonrası sular durulmadı. Yenilginin sebebi olarak gösterilen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepkiler bir an olsun azalmadı. Hem partiden hem de seçmenden istifa sesleri yükselmeye başladı. Genel Merkez’de CHP liderliği koltuğu için ‘savaş’ başladı. Önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hamlelerini sıraladı. Şimdi de Özgür Özel vites artırdı. Seçim öncesi veda konuşması yapan Kemal Kılıçdaroğlu için gözyaşı döken Özel, resti çekti ve “Her göreve talibim” diyerek genel başkan olmak istediğini açıkladı!