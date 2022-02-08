CHP'de milyonluk imar vurgunu! Rant uğruna doğayı talan ettiler / 08.02.22

Son dakika haberi: CHPli Bilecik Belediyesinde polisin rüşvet operasyonuyla başlayan skandalların ardı arkası kesilmezken SABAH, akılalmaz bir imar vurgununu daha gözler önüne seriyor. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve rüşvetten tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağının, kentin en değerli alanlarından biri olan ve doğa harikası olarak bilinen Pelitözü Gölünün çevresindeki tarla vasıflı arazileri, yakınları üzerinden çok ucuza aldıkları ve daha sonra bölgeyi imara açtıkları ortaya çıktı. Bununla da yetinmeyen Şahin ve Erdağı, bölgedeki imar vasfını 5 kata çıkararak büyük bir vurguna daha imza attı.