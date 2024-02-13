Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP’de sular durulmadı. İzmir ve Hatay’ın ardından bir kriz de Adana’da yaşandı. Yeniden aday gösterilmeyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, istifa ettiğini açıkladı. Partisini zehir zemberek sözlerle eleştiren Soner Çetin, “Adaylıkların ahbap-çavuş ilişkileriyle dağıtıldığı bir süreci üzülerek yaşadık. Bu hikaye burada bitmez” ifadelerini kullandı. Öte yandan aday gösterilmeyen CHP’li Adana Seyhan Belediye Başkanı Mehmet Akif Akay da partiden ayrıldığını açıkladı…