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CHP’de şimdi de Adana krizi: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin bu sözlerle istifa etti! / 13.02.24

CHP’de şimdi de Adana krizi: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin bu sözlerle istifa etti! / 13.02.24

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

CHP’de şimdi de Adana krizi: Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin bu sözlerle istifa etti! / 13.02.24

Sabah 04:35
02

Emine Erdoğan Dubai’de Sıfır Atık hareketini anlattı: Kirletilen deniz hepimizin kıyısına vurur, kirletilen hava hepimizi zehirler / 13.02.24

Sabah 06:46
03

Başkan Erdoğan’dan BAE’de tarihi mesajlar: Filistinli kardeşlerimizi asla yalnız bırakmayacağız / 13.02.24

Sabah 06:04
04

Senato onayladı: ABD'den Gazze'deki katliam için milyarlarca dolarlık destek / 13.02.24

Sabah 04:29
05

Başkan Erdoğan Dubai'de yatırımcılarla bir araya geldi! 50 milyar dolarlık ticaret hedefi / 13.02.24

Sabah 06:36
06

İBB pankart zorbalığına devam ediyor! Önce Kadıköy şimdi Merter... "Bu vandallık 31 Mart'ta bitecek" / 13.02.24

Sabah 01:42
07

İyi Parti'de kanlı hesaplaşma! Azmettirici parayı vermeyince itirafçı oldu... "Benden öldürmemi istedi" / 13.02.24

Sabah 06:54
08

Bakan Koca'dan 35 bin sağlıkçı alımıyla ilgili açıklama / 13.02.24

Sabah 02:40
09

Cumhur İttifakı adayı Hamza Dağ İzmir projelerini 11 başlıkta açıkladı: Yeni çevre yolu müjdesi / 13.02.24

Sabah 06:50
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