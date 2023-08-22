CHPde genel merkez ile değişimciler arasındaki taht oyunları yeniden kızıştı. Kurultayda CHP Grup Başkanı Özgür Özeli genel başkan adayı yapmak için delegelerin nabzını yoklayan değişim grubunun, bu süreçte arzuladığı kadar yoğun bir destek bulamadığı öğrenildi. Genel merkezin ise bu süreçte il ve ilçe başkanları başta olmak üzere örgütler üzerindeki baskısını daha da arttırdığı öne sürülüyor. Ortaya çıkan tablodan rahatsız olan Özelin ise adaylığını açıklamak için aceleci davranmayacağı bildirildi.