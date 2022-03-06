CHP'de yeni skandal! Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin bir kadını alıkoyduğu iddia edildi! / 06.03.22

Geçtiğimiz yıl çocuk parkına yapılan PKK sembolleriyle gündeme gelen Küçükçekmece Belediyesinde bu defa şiddet iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre 35 yaşındaki psikolog Reyhan Hayırlıoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebinin kendisini alıkoyarak darp ettiğini öne sürdü. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yaşadıklarını anlatan Hayırlıoğlu, Kemal Çebi koruması Mustafa beye seslenerek Mustafa arabadan silahımı getir dediyse de şans eseri silah getirilene kadar polis memurlarının olay yerine gelmesi sonucu kurtarıldım dedi.