CHP'de yeni taciz skandalı: Seni ben işe aldım, vefa borcu olarak seni istiyorum! / 15.11.21

Son dakika haberler... CHP içerisindeki taciz tecavüz haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Kırklarelinin turistik Kıyıköy Beldesinin CHPli Belediye Başkanı Ender Sevinç hakkında, belediyede çalışan 4 kadını taciz ettiği gerekçesiyle 34 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Mağdur kadınlardan mimar olan D.S. ise tacizde pervasızlığın boyutunu şu sözlerle anlattı: Seni işe ben aldım. Vefa borcu olarak seni istiyorum dedi. Bir başka sekretere de Fotoğraflarımı başkalarına göstererek sekreter dediğin böyle olur dedi sözleriyle çarpıcı son dakika haberinin vehametini ortaya koydu