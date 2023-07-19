CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğramasının ardından değişim çağrısında bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, artık söylem boyutunu bırakarak CHP Genel Başkanlığı için eylem boyutuna geçti. İmamoğlunun Kılıçdaroğlunu devirmek için yaptığı gizli zoom toplantısı ifşa oldu. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, toplantıya katılan Engin Altayın arka fonunun uzay görüntüsü olması dikkatlerden kaçmadı. Onursal Adıgüzelin Altaya Engin abi yine uzaydasın diye seslenmesi ise sosyal medyada tiye alındı. Öte yandan toplantıdaki gizemli katılımcının kim olduğu ise merak konusu oldu.