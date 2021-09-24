CHP'deki taciz skandalında flaş gelişme! Müştekinin titreyen sesi duruşmaya davga vurdu / 24.09.21

Sabah

Son dakika: CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nın 20 yaşındaki D.A. isimli genç kıza cinsel sarkıntılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı davanın 4. celsesi bugün görüldü. Dava dosyasında adı geçen 3 tanığın dinlendiği duruşmada gergin anlar yaşandı. Gözyaşlarını tutamayan müşteki D.A.’nın "Namus bu kadar kolay bir kavram mı? Ben siyasi bir olay için namusumu ortaya koymam" sözleri duruşmaya damga vurdu. Tanıkların dinlenmesinin ardından ise mahkeme, davayı erteleme kararı aldı.