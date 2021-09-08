CHP'deki tacizde son dakika | İl Başkanının taciz ettiği kadın konuştu: Tacizin sonu tecavüzdü / 08.09.21

Sabah

Son dakika haberi: CHP Erzurum il Başkanı Bülent Oğuz'un taciz ettiğine ilişkin ses kayıtları ortaya çıkan CHP çalışanı kadın SABAH'a konuştu. Mağdur kadın yaptığı son dakika açıklamalarında "Hem kaçak çalıştırdı, hem taciz etti. Kapımın önüne geliyordu. Tacizlerin sonunun tecavüze gideceğini düşünüp, korktum, ses kaydı aldım. Can güvenliğim yok. Daha konuşacak çok şeyim var, mahkemede anlatacağım" dedi. İşte skandala ilişkin flaş açıklamalar