CHP, Halk TV ile sözleşmesini tek taraflı feshetmesi sonrası CHP Genel Merkezi, CHP’li belediyelere genelge göndererek karara uymalarını istedi. Bu genelge sonrası belediyelerin Halk TV ile daha önce planlanmış programları iptal edilmeye başlandı. İlk yasak ise Halk TV’de yayınlanan “Görkemli Hatıralar” programının CHP’li Antalya Döşemealtı Belediyesi’nin mekânında yapılacak olan canlı yayının iptal edilmesiyle ortaya çıktı. Ayrıca CHP’li Antalya Döşemealtı Belediyesi Başkanı Turgay Genç’in ise programa genelgeden dolayı katılmayacağı iddia edildi. İşte detaylar…