Mersindeki saldırı ile ilgili son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı polisevine saldırı gerçekleştiren 2 teröristten birinin Dilşah Ercan olduğunun tespit edildiğini duyuruken, teröristin CHPnin hak ihlali yapılan gazetecilerden olduğunu belirten bir rapor hazırladığı ortaya çıktı. Kemal Kılıçdaroğlunun Genel Başkanlığında hazırlanan sözde tutuklu gazeteciler raporunda eli kanlı PKKlı terörist için hakları ihlal edilen masum ve mağdur bir gazeteci olduğu belirtiliyor. İşte Mersindeki saldırıyla ilgili ortaya çıkan şok gerçek