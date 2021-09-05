CHP'li Antmen vekili olduğu kentten haberi yok / 05.09.21

Sabah

CHP'li Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazetemizin CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve yönetiminin işçi kıyımıyla ilgili haberlerine, 'Mersin'de haksız yere işten çıkartılan 1 tek kişi yok! Emeğiyle, onuruyla ve alın teriyle çalışan herkes işine devam ediyor' diyerek adeta dalga geçti. Binlerce işçinin işinden olmasını ve kazandığı mahkeme kararına rağmen işe geri dönüşlerini yapılmamasını da görmezden geldi. İşten çıkarılan işçiler, CHP'li Alpay Antmen'e tepki göstererek, "Onurumuzla ve alın terimizle çalıştık. Aynı düşünce, duygu ve çalışmaları kendilerinden de beklerdik" dediler.