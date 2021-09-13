CHP'li "Avcı Başkan" Ahmet Aras'ın kaçak oteline inceleme başlatıldı / 13.09.21

Sabah

Son dakika haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, SABAH’ın gündeme getirdiği CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan oteldeki kaçak yapılaşma iddiaları üzerine harekete geçti. Göreve gelir gelmez kaçakla mücadele edeceğini iddia eden ancak otelinde kaçak yapılaşmaya giden Aras’ın oteliyle ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü inceleme başlattı.