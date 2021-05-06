CHP'li Aykut Erdoğdu CHP'li belediyeleri haraca bağlamış! Yazışmaları ortaya çıktı / 06.05.21

Son dakika haberi: Kaçak villasından sonra iskânsız dubleks evi ortaya çıkan Aykut Erdoğdunun ettiği hakaretler nedeniyle yediği tazminat cezalarını CHPli belediye başkanlarına ödettiği ortaya çıktı SABAH, Erdoğdunun eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönüden para istediği mesajlara da ulaştı: Sevgili başkanım, yaptığım yolsuzlukla mücadelenin karşılığı bu oldu... CHP Milletvekili Erdoğdunun KHK ile iş akitleri feshedilen akademisyenlerle ilgili Partiye rapor hazırlayacağız diyerek para topladığı da bu son dakika yazışmaları ile ortaya çıktı