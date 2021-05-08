CHP'li Aykut Erdoğdu'nun yalanı ortaya çıktı! / 08.05.21

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdunun ipliğini pazara çıkaran SABAH, yeni bir yalanını da belgesiyle ortaya koyuyor. Partisinin belediye başkanlarını haraca bağladığı haberimiz üzerine sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Erdoğdu, CHP içindeki kirli çarkı da itiraf etmiş oldu. Çamur siyasetiyle hakaret ettiği siyasilere kaybettiği tazminatları belediyelere ödettiği haberimizi yalanlamaya çalışırken itiraflarda bulunan Erdoğdu, Seçim giderlerini karşılamak için ağırlıklı eşimin ailesinden miras kalan arsa, tarla, ev, yazlık gibi 9 gayrimenkulümüzü satarak karşıladık. Bunların hepsi kayıtlarda var. Bu eşimin ısrarlı tercihiydi dedi. Ancak SABAH, Erdoğdunun yalan söylediğini belgeledi. Erdoğdunun Sattık dediği 9 gayrimenkulün halen eşinin üzerinde durduğu ortaya çıktı.