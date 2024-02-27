Çanakkalede ön seçim yapılmadan CHP Genel Merkezi tarafından Muharrem Erkekin belediye başkan adayı olarak açıklanmasına tepkiler devam ederken, bu kez de ‘kayınçoya kıyak’ skandalı patlak verdi. 14 Mayıs seçimlerinden sonra Adalet Bakanı olacağını açıklayarak gündem olan CHP’li Erkek, kayınçosunu il genel meclis üyesi adayı yaptı. Muharrem Erkekin kayınçosunu aday yapabilmek için kadın adayın ismini sildirdiği ortaya çıkınca, gelen tepkiler üzerine ismini sildirdiği adayı 11. Sıradan belediye meclis üyesi adayı gösterdiği ortaya çıktı.