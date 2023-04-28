Adananın CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın göreve geldikten sonra bir çivi dahi çakmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Devam edilecek” talimatıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı dev devraldı. Yapımı tamamlanan köprü bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Adanalıların hizmetine açılacak. Kentin doğusu ve batısını birleştirecek köprü Adana’nın 40 yıllık ulaşım ihtiyacını karşılayacak. Bin 800 metre uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 2 hatlı demiryolu ile toplam 24 ayaktan oluşan ve 6 şeritli köprüde her gün 100 bin araç geçiş yapabilecek.