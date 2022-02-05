CHP’li Başkan Cengiz Balkan ilçeyi haraca bağlamış! Rüşvet çarkını tek tek anlattı / 05.02.22

Son dakika haberi: Çanakkale’nin Ayvacık İlçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi’nde hizmet alım ihalesine fesat karıştırmak ve rüşvet almak iddiasıyla gözaltına alınan CHP’li Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın suç dosyası kabarık çıktı. Mali Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dün akşam saatlerinde belediyede gözaltına alınan Başkan Balkan’ın inşaat, imar ve yapı ruhsatı için Küçükkuyu’yu adeta haraca bağladığı ileri sürüldü. İşte son dakika haberinin detayları...