Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık hakkında Dolandırıcılık, Rüşvet ve Nüfuz Ticareti iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmanın ardından, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı ile Bakırköy 5inci Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu takipsizlik kararı için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet savcısının kendisine yüklediği soruşturma görevini yerine getirmediği gerekçesiyle soruşturmanın genişletilerek Başkan Çalıkın şüpheli olarak ifade vermesi yönünde görüş bildirdi.