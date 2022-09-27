CHP Akdeniz Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Erden, terör örgütü PKK mensubu iki teröristtin Mersin Mezitli ilçesindeki Polisevine yönelik gerçekleştirdiği saldırı hakkında sosyal medyadan dezenformasyon yaptı. Bir ses kaydına dayandırdığını iddia ederek saldırıyı bir kadın polisin cinnet geçirmesi sonucu yaşandığını yazdı. Erden, hain terör saldırısının gerçekleştiği anda sosyal mecralarda dolanan ses kaydını teyit etmeden paylaştığını iddia ederek özür diledi. Ancak sosyal medyadan tepkiler dinmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Özrün kabahatinden beter CHP’lilerin ağzında PKK’ya lanet okumak çok mu zor 3-5 oy için yaptıklarınızdan ben utanıyorum, yazıklar olsun” dedi. İşte o tepkiler