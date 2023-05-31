İzmir’de 3 yıl önce silahlı saldırıya uğrayan ve adını yaşadığı gerilimlerle sıkça duyuran CHP’li Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer yeni bir skandala imza attı. Koçer, çocuk oyun parkının kaldırılması ve ağaçların kesilmesi nedeniyle vatandaşlarla tartıştı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşünce öfkesine hakim olamayan Başkan Yardımcısı Koçer, Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Hıdır Işık’a yumruk attı. Aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalarak yere yığılan Işık’ın burnu kırıldı. Muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları olaya büyük tepki gösterirken, muhtar Işık, darp raporu alarak polise şikayette bulundu.