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CHP’li belediye 3 ayda otobüs durağını bitiremedi! Vatandaş isyan etti: Bu beceriksizlik / 20.09.23

CHP’li belediye 3 ayda otobüs durağını bitiremedi! Vatandaş isyan etti: Bu beceriksizlik / 20.09.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

CHP’li belediye 3 ayda otobüs durağını bitiremedi! Vatandaş isyan etti: Bu beceriksizlik / 20.09.23

Sabah 01:02
02

İstanbul’da toplu ulaşım yan yattı / 20.09.23

Sabah 01:02
03

Ahşap camiler UNESCO listesinde / 20.09.23

Sabah 02:05
04

MİT tespit etti, SİHA vurdu / 20.09.23

Sabah 01:48
05

Aliyev'den Erdoğan'a teşekkür: Sarsılmaz birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz / 20.09.23

Sabah 00:50
06

İlkokullarda sınav stresi bitti / 20.09.23

Sabah 01:40
07

Adalet çağrımız dünyada yankı buluyor / 20.09.23

Sabah 02:43
08

Kılıçdaroğlu rant asansöründe kaldı / 20.09.23

Sabah 02:30
09

AFAD’dan Libya’ya sahra hastanesi / 20.09.23

Sabah 00:51
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