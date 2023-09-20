Başkan Erdoğanın Adanalılara kazandırdığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden otobüs geçmesine engel olan CHPli başkan Zeydan Karalar şimdi de Şehir Hastanesinin karşısında başlattığı otobüs durağını 3 aydır bitirmemesiyle gündemde. Hastanede tedavi ya da muayene olduktan sonra evlerine dönmek isteyen vatandaşlar, durak olmadığı için Adananın kavurucu sıcağında kaldırımlarda oturuyor, bir ağaç bulursa gölgesine sığınıyor. Yaşadığı eziyete isyan eden Adanalılar, Bu beceriksizlik, resmen işkence yaşıyoruz diyor.