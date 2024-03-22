Bir kreşi 10 belediye başkanına açtıran ve daha önce hizmete giren parkları ikinci kez açan CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, üniversite öğrencilerinin yaya güvenliğinin sağlanması için Fevzi Çakmak Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu bulvara14 ay önce temelini attığı üst geçidi sonunda tamamlamayı başardı. Temeli atıldıktan sonra yapımına başlanan ve bitme aşamasına geldiğinde asansörü koymayı unuttukları üst geçidin demirleri sökülüp silbaştan yapımına tekrar başlandı. Bu kez asansörü konulan üst geçit 14 ay sonra tamamlanıp önceki gün hizmete açıldı. CHP’li belediye daha önce de kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Bulvarı’nda yağmur sularının tahliyesi için konulması gereken rögarı koymayı unutmuşlardı.