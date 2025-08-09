Cumhuriyet Halk Partili Çeşme Belediyesi, vatandaşı susuzluğa terk etti. Bölgede 25 Temmuz’dan itibaren Çeşme’de gece su kesintileri uygulamaya başlamıştı. Başlangıçta 7 saat olan kesinti, 31 Temmuz’da 10 saate yükseldi. Vatandaş duruma tepki gösterirken Çeşmelilere müjde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan geldi. Bakan Yumaklı, Çeşmenin su hasreti bitiyor. DSİ olarak 1,7 milyar TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi projesini bugün hizmete alıyoruz dedi.