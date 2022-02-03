CHP’li Belediyede bir skandal daha! Hediye gelen karidesleri bile belediyeye faturalandırmışlar / 03.02.22

Bilecik’te rüşvet çarkının izlerini sürmeye devam eden SABAH, yeni bir skandala daha ulaştı. Kentte kasaplık yapan bir esnaftan, ruhsat işlemlerine karşılık 200 kangal sucuk alındığının ortaya çıkmasının ardından bu kez de CHP’li Belediyenin yine ruhsat işlemleri karşılığında bir iş adamından kasa kasa karides aldığı öğrenildi. Kentte faaliyet gösteren bir restorana İzmir’den gönderilen karideslerin, CHP’li Selçuk Erdağı’nın talimatıyla 40 Bin TL karşılığında Belediyeye fatura edildiği de ortaya çıktı.